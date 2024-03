No tengo ni a un constructor ni político ni criminal que me pague mi campaña: Máynez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "Yo puedo decir las cosas que digo, porque no tengo ni a constructor que me pague ni campaña, a ningún político que me pague mi campaña y a ningún criminal que me pague mi campaña", aseguró el candidato a la Presidencia de México por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, en su visita a Morelia.

Durante el encuentro "Diálogos" con alumnos de la Universidad La Salle, el aspirante a la Presidencia de la República mencionó que ese tipo de apoyo siempre está condicionado cuando un candidato gana la elección popular, motivo por el cual se deben terminar con esas prácticas .

Por eso, sostuvo que prefiere tener menos espectaculares y menos anuncios para tener una autonomía que, en caso de llegar a la Presidencia de México, pueda hacer los cambios que se necesitan.