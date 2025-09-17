¡No te pierdas nada! Este es el programa día por día de Mezcalmanía en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 19 al 21 de septiembre, el Jardín del Orquideario de Morelia será sede de la décima edición del Mezcalmania Festival Gastromezcalero, un evento que reúne lo mejor del mezcal, la gastronomía regional, la cultura y el entretenimiento familiar.

Durante tres días, el público podrá disfrutar de más de 30 actividades gratuitas incluidas con su acceso general de 20 pesos, así como homenajes musicales, concursos, música folclórica, espectáculos ecuestres y gastronomía tradicional.

La edición 2025 de Mezcalmanía destaca por ofrecer:

Música en vivo y danza folclórica.

Destilación de mezcal en tiempo real.

Rifa de viaje a la playa para dos personas.

Corunda Gigante con intento de Récord.

Guardería infantil gratuita.

Show de caballos bailadores.

Participación de más de 40 marcas de mezcal y bebidas artesanales.

🎉 Programa por día:

🗓️ Viernes 19 de septiembre:

01:00 pm: Inauguración del evento.

02:30 pm: Preparación de Corunda Gigante.

04:00 pm: Danza con Escuela Folclórica de Tepic.

De 05:00 a 08:00 pm: Viernes de Homenajes a Alejandro Fernández, José Alfredo Jiménez, Ana Gabriel, Rocío Dúrcal y Marco Antonio Solís.

🗓️ Sábado 20 de septiembre:

01:00 pm: Música en vivo con Cecy Salazar, Zulma Karina y Karol Gonzáles.

04:00 pm: Concurso y rifa de botellas.

06:00 pm: Pesaje del Récord de la Corunda Gigante.

07:00 pm: Reparto gratuito de corundas.

🗓️ Domingo 21 de septiembre: