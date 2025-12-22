¿No te pagaron el aguinaldo? Así puedes reclamarlo ante la Profedet en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si no recibiste tu aguinaldo 2025, aún puedes reclamarlo. Esta prestación es un derecho irrenunciable para las personas trabajadoras, y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) brinda asesoría gratuita para ayudarte.

La fecha límite para pagar el aguinaldo fue el 20 de diciembre, según el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), el cual establece que el monto debe ser, al menos, equivalente a 15 días de salario. Esta prestación aplica tanto para trabajadores de base como de confianza, sindicalizados, por tiempo determinado o indeterminado, de temporada, y comisionistas, entre otros.