¿No te pagaron el aguinaldo? Así puedes reclamarlo ante la Profedet en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si no recibiste tu aguinaldo 2025, aún puedes reclamarlo. Esta prestación es un derecho irrenunciable para las personas trabajadoras, y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) brinda asesoría gratuita para ayudarte.
La fecha límite para pagar el aguinaldo fue el 20 de diciembre, según el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), el cual establece que el monto debe ser, al menos, equivalente a 15 días de salario. Esta prestación aplica tanto para trabajadores de base como de confianza, sindicalizados, por tiempo determinado o indeterminado, de temporada, y comisionistas, entre otros.
Si no te lo pagaron, acércate a Profedet. En Michoacán, puedes acudir a:
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
Boulevard García de León No. 1035, Torre Boulevard locales 10 y 14, Col. Chapultepec Sur, C.P. 58260, Morelia
Oficina Alterna Profedet
Calle Patzimba No. 343, esquina con Calle Tariacuri, Tenencia Santa María de Guido, Col. Vista Bella, C.P. 58090, Morelia
También puedes comunicarte al número gratuito 079 o escribir al correo: orientacionprofedet@stps.gob.mx.
Recuerda que incluso si no cumpliste un año trabajando, tienes derecho a la parte proporcional del aguinaldo. La asesoría es gratuita y no necesitas abogado particular.
