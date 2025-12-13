¡No te lo pierdas! Villa Navideña será inaugurada con show de Donovan Carrillo este sábado

“Las puertas para ingresar a la pista de hielo para ver a Donovan Carrillo se abrirán una hora antes de su presentación, con la finalidad de que el público vaya ocupando sus lugares en los asientos disponibles. Para quienes no logren ingresar al área de la pista, ahí mismo, dentro del jardín, colocaremos una pantalla para que todos los asistentes vean a este deportista que ha dejado en alto el nombre de México”, explicó.

La Villa Navideña en el Ceconexpo estará abierta al público del 13 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026, con diversas atracciones familiares para disfrutar de las fiestas decembrinas en Michoacán.

