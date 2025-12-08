¡No te lo pierdas! Estudiantes de la UMSNH darán recital de guitarra este martes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Jóvenes estudiantes del programa de Nivel Técnico Medio Superior en Música de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) ofrecerán un recital de guitarra este martes 9 de diciembre a las 12:00 horas, en la Estancia Diurna del Adulto Mayor, como parte de las actividades de vinculación comunitaria impulsadas por la institución.
Participantes del recital:
Ricardo Delgado García
Mauricio Nieto Gómez
José Antonio Rayo Elizarrarás
Víctor Alejandro Ramírez Pineda
Jesús Villegas Díaz
Los jóvenes músicos forman parte del programa técnico en música, enfocado en el desarrollo artístico desde nivel medio superior. En esta ocasión, presentarán un repertorio especialmente seleccionado para llevar armonía, sensibilidad y cercanía a las personas que asistan a esta actividad.
Este recital no solo representa una muestra del talento emergente de la Universidad Michoacana, sino también un gesto de empatía, inclusión y compromiso social, alineado con las iniciativas institucionales como Haz Más Paz, Plan Michoacán y Tequios Nicolaitas por la Paz.
El evento es gratuito y abierto al público, por lo que la comunidad universitaria y sociedad en general están invitados a asistir y disfrutar de esta experiencia musical.
