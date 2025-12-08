¡No te lo pierdas! Estudiantes de la UMSNH darán recital de guitarra este martes

Participantes del recital:

Ricardo Delgado García

Mauricio Nieto Gómez

José Antonio Rayo Elizarrarás

Víctor Alejandro Ramírez Pineda

Jesús Villegas Díaz

Los jóvenes músicos forman parte del programa técnico en música, enfocado en el desarrollo artístico desde nivel medio superior. En esta ocasión, presentarán un repertorio especialmente seleccionado para llevar armonía, sensibilidad y cercanía a las personas que asistan a esta actividad.

Este recital no solo representa una muestra del talento emergente de la Universidad Michoacana, sino también un gesto de empatía, inclusión y compromiso social, alineado con las iniciativas institucionales como Haz Más Paz, Plan Michoacán y Tequios Nicolaitas por la Paz.

El evento es gratuito y abierto al público, por lo que la comunidad universitaria y sociedad en general están invitados a asistir y disfrutar de esta experiencia musical.

BCT