¡No te lo pierdas! Este sábado globos de cantoya iluminarán el cielo de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 23 de agosto, la Unidad Deportiva Morelos-INDECO se convertirá en un espacio de magia, tradición y convivencia familiar con la realización del evento cultural “Luces en el Cielo”, una tarde llena de actividades recreativas que culminará con la elevación de globos de cantoya.
Organizado por el Ayuntamiento de Morelia a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide), el evento se desarrollará de 17:00 a 20:00 horas en las instalaciones ubicadas en Playa Azul #80, colonia Expropiación Petrolera INDECO.
🕗 Programa del evento:
17:30 hrs: Taller de pintura infantil y jenga gigante.
18:00 hrs: Ritual y juego de Uárhukua (tipo de hockey purépecha), a cargo del Colectivo Pedagógico Komanchikua Chanakua.
19:00 hrs: Elevación de globos de cantoya, el momento más esperado de la jornada.
🎈Los globos de cantoya, elaborados con papel de colores, son una tradición popular en varias regiones de México y se han convertido en un símbolo de esperanza y celebración.
La entrada es libre y se recomienda asistir con ropa cómoda. El evento está dirigido a todo público, especialmente a familias que deseen compartir una experiencia cultural y visual única.
SHA