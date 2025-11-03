No se puede justificar la inseguridad en el estado culpando a gobiernos pasados: Alfonso Martínez

En entrevista, el alcalde externó su indignación ante el reciente homicidio del edil de Uruapan, Carlos Manzo, y resaltó que este hecho se suma al asesinato de otras personas que han levantado la voz en el país para denunciar la violencia que se vive en distintas regiones.

Aunado a esto, señaló que la postura por parte de la federación —de “echarle la culpa al pasado”, particularmente por la inseguridad tras las estrategias de seguridad de administraciones que culminaron hace más de una década— es una muestra de la ineficiencia de la actual administración federal para gobernar, puntualizó.

“El asesinato de Bernardo Bravo y de Carlos Manzo pone en el foco internacional a nuestro país, lamentablemente, y muy lamentablemente a Michoacán; pero eso evidencia la violencia que vive México, y eso representan esas muertes de las personas que levantaron la voz (…)”, recalcó.

El edil agregó que, si bien llegó a observar un cambio en la estrategia actual de seguridad a nivel federal, este tipo de hechos denotan que no se están obteniendo los resultados esperados ante la crisis de inseguridad que vive el país desde hace más de seis años.

En este tenor, Martínez Alcázar indicó que, cuando no se reconocen los errores, se está destinado a no mejorar ni ofrecer mejores resultados; lo que se debe hacer, dijo, es reconocer la realidad del país y ajustar la estrategia de seguridad para avanzar.

“Tenemos que construir la paz entre todos, porque México no aguanta más; los ciudadanos están manifestándose con mucha indignación porque no están de acuerdo en que se normalice la violencia”, puntualizó.

RYE-