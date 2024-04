No se puede evadir la responsabilidad, es inmoral: Bedolla tras muerte de jaguar del zoo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la muerte del ejemplar de jaguar melánico del zoológico y la postura del OOAPAS sobre el tema, en el que se señala que el animal ya estaba enfermo incluso antes de la descarga de aguas, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla enfatizó que como autoridad no se puede evadir la responsabilidad de un hecho como éste, porque no solo está en riesgo la salud de los animales del parque de Morelia, sino la de los habitantes del municipio.

"No han permitido la entrada de CEAC, bueno seguramente algo se quiere ocultar, hoy escuchaba que ya estaba enferma la jaguar, evadiendo la responsabilidad, eso no lo podemos hacer, no se puede evadir la responsabilidad, eso es de cobardes, es inmoral, justificarse así, nada más", sostuvo.