No se paraliza PMDU pese a suspensión definitiva, sentencia del juez tercero: IMPLAN

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “El Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) no se paraliza de ninguna manera”, sentenció el juez tercero del Décimo Primer Distrito Judicial Federal, Omar Alejandro Elizalde Herrera, luego de que el Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma interpusiera una demanda contra el Programa de Desarrollo Urbano de Morelia.

Así lo dio a conocer, la directora del Instituto de Planeación Municipal de Morelia, Joanna Moreno Manzo, quien precisó que, si bien el juez les otorga una suspensión definitiva en cuanto a su demanda de amparo, ésta corre en dos vías, una es la suspensión y otra es el Fondo del Amparo que no se ha resuelto y se pospuso la audiencia hasta el 24 de enero.

Precisó que se otorgó primero la suspensión provisional y ahora se otorga la suspensión definitiva, pero leyó, lo que ‘a la letra’, la sentencia interlocutoria dice en el página 17, por parte del juez tercero (Omar Alejandro Elizalde Herrera):

“Se concede la suspensión definitiva solicitada por el quejoso, sin embargo cabe aclarar que ello de ninguna manera significa que en automático, cualquier proyecto en construcción en algunas de las zonas declaradas como urbanas urbanizables, no deban ser autorizadas o expedirse las licencias relativas, con motivo de la presente suspensión, sino que por el contrario en caso de actualizarse los supuestos referidos, es decir, la construcción en zonas ambientales protegidas, (suponiendo que pueda haber), se deberá emprender un análisis objetivo y exhaustivo para identificar la probable afectación al derecho humano al medio ambiente del quejoso, por lo tanto, el Programa Municipal de Desarrollo Urbano no se paraliza de ninguna manera”.

Eso lo dice la sentencia, no lo digo yo, destacó la funcionaria quien agregó que eso difícilmente va a ocurrir porque las diez áreas naturales protegidas están respetadas a cabalidad en el PMDU y no tienen uso de suelo, incluida la del Cerro del Quinceo que fue decretada en junio, que no tiene un centímetro de uso de suelo urbano urbanizable, pero suponiendo, sin conceder. Que llegara a haber, lo único que insta (la sentencia) es que se haga un análisis objetivo y exhaustivo, el resto del programa no tiene ningún problema.

En este contexto, aclaró que si alguien tiene un predio en la Chapultepec o el Centro (o en cualquier otra parte), puede ir por todos sus trámites que correspondan a las diversas instancias y se les otorgará la documentación correspondiente.

RYE