“No se busca la privatización de la Policía de Morelia”, defiende Alfonso Martínez su presupuesto ante diputados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, defendió ante diputados su proyecto de presupuesto de ingresos, justificando temas como el cobro por servicios de la Policía Municipal cuando se atiendan eventos masivos.

Durante una reunión con integrantes de las comisiones de Presupuesto y de Hacienda, el alcalde aclaró que el tema ha sido malinterpretado, ya que no se trata de una “privatización de la corporación”, sino del cobro por servicios especiales, explicó.

Martínez Alcázar detalló que la intención es cobrar por la asignación de elementos municipales para eventos como conciertos del Jalo Fest. En este sentido, señaló que se trata de una cuestión de justicia económica para la ciudad, y no de una medida recaudatoria:

“El tema es que se pueda cobrar ese servicio para que eso ayude a poder tener libertad financiera y que no descuides otras áreas de la sociedad por cubrir un evento particular. Equiparando, sería injusto que tú cubras un evento de un artista que está haciendo un negocio, se está llevando dinero de nuestra ciudad y le brindes el servicio gratis, mientras no cobras unos 15 años o una boda, que ni siquiera es negocio, que es un asunto familiar y que eso actualmente no se cuida, no se cubre. Lo que nosotros pretendemos es poder tener esa libertad de poder cobrar por ese servicio, que creemos que es muy justo”.