"No que no subías a otras"; viralizan en TikTok supuesta infidelidad en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Sin duda en redes sociales se pueden encontrar infinidad de historias, unas trágicas, y otras más relajadas e incluso "chuscas", tal es este caso.

Y es que en las últimas horas se dio a conocer que en Morelia fue hallado un automóvil con pintas, en las que se presume una infidelidad de parte del dueño.

Fue la usuaria @laaripakita quien compartió a través de su cuenta de TikTok un corto visual en el que mostró el auto Beetle color azul con leyendas en sus cristales.

"No que no subías a otras, culero", "Ya supe a quién sientas" y "Jorge, no me baja, llámame", son al menos unos de los escritos que le dejaron al dueño del vehículo que se encontró estacionado en una de las calles de esta capital michoacana.