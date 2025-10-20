"No puede la violencia seguir dominando a nuestro país": Alfonso Martínez tras crimen de Bernardo Bravo

Morelia

El edil condenó el asesinato de líder limonero
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, condenó el homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero de la región de Tierra Caliente.

El alcalde capitalino externó que la violencia no puede seguir dominando a nuestro país.

Bernardo Bravo Manríquez fue Presidente de la Asociación de Silvicultores de Apatzingán y desde ahí se destacó por promover el desarrollo productivo de la región.

Además, el líder limonero fue una voz en Michoacán que exigía permanente más seguridad y mejores de trabajo para la zona de Tierra Caliente, ante el acecho constante de la delincuencia.

