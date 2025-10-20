"No puede la violencia seguir dominando a nuestro país": Alfonso Martínez tras crimen de Bernardo Bravo

El alcalde capitalino externó que la violencia no puede seguir dominando a nuestro país.

Bernardo Bravo Manríquez fue Presidente de la Asociación de Silvicultores de Apatzingán y desde ahí se destacó por promover el desarrollo productivo de la región.

Además, el líder limonero fue una voz en Michoacán que exigía permanente más seguridad y mejores de trabajo para la zona de Tierra Caliente, ante el acecho constante de la delincuencia.

rmr