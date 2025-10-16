"No pido venganza, quiero justicia": mamá de Oliver Valle a casi tres años de su homicidio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A casi tres años de la desaparición y homicidio de su hijo Oliver Valle Cuadra, ocurrido el 17 de diciembre de 2022, Elena Valle Cuadra acudió al Congreso de Michoacán a fin de acompañar una iniciativa de ley enfocada en la prevención, pero también para exigirle a las autoridades que hagan justicia.
Los restos del joven de 26 años de edad fueron encontrados 11 días después en una fosa clandestina en Joya de la Huerta, Morelia, con un balazo en el cráneo y carbonizado.
“¿Qué le pido a las autoridades? Que trabajen ya en justicia, porque hasta el día de hoy, casi tres años ya para que se cumpla la muerte de mi hijo, las autoridades no han hecho nada. Para mí hay sigilo en todo, pero para la parte que provocó todo esto, ellos tienen toda la facilidad de expediente y demás. Y para mí, el sigilo, no se me es permitido hacer nada”, relató Valle Cuadra con la voz quebrada, denunciando la lentitud de la FGE.
Incluso, la mujer advirtió que, desde el órgano procurador de justicia, se ha intentado darle "carpetazo" al lamentable caso, y del cual la presunta responsable, Eva María N., sigue prófuga.
