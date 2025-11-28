No olvides tu chamarra: el clima bajará a 17°C esta noche en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes, la capital michoacana amaneció con un cielo completamente despejado y temperaturas agradables de alrededor de 15 grados Celsius.

Durante la tarde, se espera una mezcla de nubes y claros, con temperaturas que alcanzarán los 23°C, por lo que se recomienda el uso de protección solar y mantenerse hidratado si se realizan actividades al aire libre. Las condiciones son favorables para paseos, ejercicio o reuniones en espacios abiertos.

Ya por la noche, el pronóstico indica un cielo parcialmente nublado y una temperatura que descenderá a cerca de 17°C. Aunque no se prevén lluvias, se sugiere llevar una prenda ligera por si refresca.

A lo largo del día, se registrarán vientos moderados del norte con una velocidad media de 12 kilómetros por hora. Estos vientos contribuirán a mantener una sensación térmica agradable sin generar incomodidades mayores para la población.

BCT