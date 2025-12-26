¡No olvides la chamarra! Morelia amanece a 7°C este viernes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes 26 de diciembre, la capital michoacana inicia el día con un ambiente fresco, ideal para quienes madrugan, pero con la promesa de una tarde soleada y templada, ideal para disfrutar actividades al aire libre.

Por la mañana, el cielo presenta intervalos de nubes y claros, acompañados de una temperatura de aproximadamente 7 grados Celsius. Las primeras horas pueden sentirse frías, por lo que se recomienda salir abrigado, especialmente en zonas abiertas o con poca exposición solar.

Durante la tarde, se espera un panorama más despejado. El cielo estará mayormente soleado, con temperaturas que alcanzarán los 22°C, ofreciendo un clima templado y agradable para quienes realizan tareas fuera de casa o pasean por la ciudad.

Hacia la noche, las nubes volverán a aparecer de forma intermitente. Las temperaturas descenderán de nuevo, rondando los 15°C, por lo que es recomendable mantener el abrigo a la mano si se tiene planeado salir.

Durante toda la jornada, se registrarán vientos provenientes del norte con una velocidad promedio de 9 kilómetros por hora, lo cual podría aumentar ligeramente la sensación de frescura en ciertos momentos del día.

BCT