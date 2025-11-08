¡No olvides el suéter! Morelia amanece con 18°C y cielo mixto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado, la capital michoacana amaneció con cielo parcialmente cubierto. Las temperaturas en las primeras horas del día rondan los 18°C, por lo que se recomienda llevar un suéter ligero al salir, especialmente si se realizan actividades al aire libre.

Durante la tarde, el clima se mantendrá templado, con una temperatura máxima estimada de 25°C. Se espera que el cielo continúe con nubosidad parcial, lo cual permitirá ratos de sol intermitente.

Al caer la noche, se pronostica un ligero descenso en la temperatura, alcanzando una mínima cercana a los 17°C. El cielo permanecerá con nubes y claros.

A lo largo del día, se sentirán vientos provenientes del sureste con una velocidad promedio de 13 kilómetros por hora. Aunque estos no representan un riesgo, podrían generar sensación de frescura adicional, especialmente en zonas altas o con menor resguardo.

