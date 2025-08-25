¡No olvides el paraguas! Se esperan tormentas en Morelia esta tarde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes, la ciudad de Morelia experimentará una jornada marcada por condiciones climáticas cambiantes, de acuerdo con el sitio especializado Meteored.mx.

Durante las primeras horas del día, se registrará niebla y cielo cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 17 grados Celsius. A partir de las 11:00 horas se espera una leve mejoría con cielo parcialmente nublado y una sensación térmica de 22 grados.

Sin embargo, por la tarde el clima se tornará más adverso. A las 14:00 horas se pronostican tormentas con una probabilidad de lluvia del 80% y una acumulación estimada de 1.2 mm, acompañadas de vientos del sureste de hasta 21 km/h. Estas condiciones se intensificarán hacia las 17:00 horas, con lluvias más fuertes (6.3 mm) y tormentas localizadas.

Por la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado con posibilidad de lluvias débiles. La temperatura mínima alcanzará los 14 grados, con una sensación térmica cercana a los 16 grados.

Además, se alerta sobre un índice de radiación solar muy alto entre las 11:00 y las 14:00 horas, alcanzando niveles de protección extrema (FPS 50+), por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratado.

rmr