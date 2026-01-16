¡No olvides el paraguas! Se esperan chubascos y tormentas esta tarde en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes, la capital michoacana registrará condiciones climáticas variables, con un cielo que pasará de parcialmente nuboso por la mañana a tormentoso por la tarde, acompañado de lluvias intermitentes.

Durante las primeras horas del día, se espera una temperatura mínima de 8°C, mientras que hacia el mediodía el termómetro podría alcanzar los 24°C. Sin embargo, a partir de las 15:00 horas aumentará la probabilidad de precipitaciones, con chubascos que podrían intensificarse en forma de tormentas eléctricas hacia las 17:00 horas, con una probabilidad de lluvia.

Los vientos soplarán desde el sur, con rachas que oscilarán entre los 14 y los 40 km/h, lo que podría provocar sensación térmica más baja en zonas abiertas o elevadas. Por la noche, el cielo se mantendrá cubierto y la temperatura descenderá nuevamente hasta los 13°C.

Se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente al conducir o realizar actividades al aire libre durante la tarde y noche.

BCT