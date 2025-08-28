¡No olvides el paraguas! Se esperan chubascos en Morelia esta tarde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves, la capital michoacana amaneció con bancos de niebla que han generado un ambiente fresco en algunos puntos de la ciudad, con temperaturas que rondan los 17 grados centígrados.

De acuerdo con plataformas meteorológicas especializadas consultadas por MIMORELIA.COM, por la tarde se espera un incremento en la nubosidad, acompañado de chubascos tormentosos que podrían estar presentes en distintos sectores de la ciudad.

La temperatura máxima alcanzará los 21 grados, lo que mantendrá el ambiente relativamente fresco a lo largo del día.

Las lluvias podrían estar acompañadas de ráfagas ligeras de viento y actividad eléctrica, por lo que se sugiere a la ciudadanía tomar previsiones si tiene planeadas actividades al aire libre.

Durante la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado, con temperaturas que volverán a descender hasta los 17 grados, lo que mantendrá un ambiente fresco en la capital michoacana.

Se espera que los vientos soplen desde el Este con una velocidad media de 3 kilómetros por hora, sin representar riesgo para la población, pero suficientes para generar una ligera sensación térmica más baja durante la noche.

El llamado a la población es a mantenerse informada sobre posibles actualizaciones del clima a lo largo del día y seguir las recomendaciones de Protección Civil, especialmente ante la probabilidad de lluvias intensas en algunos puntos de la ciudad.

RYE