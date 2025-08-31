¡No olvide el paraguas! Se pronostican lluvias este domingo en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo 31 de agosto, se prevé un día con cielo parcialmente nuboso y presencia de lluvias en Morelia, según la pagina oficial de Meteored.com.

Desde las primeras horas del día, se registrará lluvia débil con temperaturas alrededor de los 18°C, acompañada de cielo parcialmente nuboso.

Durante la tarde se esperan chubascos de intensidad moderada a fuerte, con cielo parcialmente nuboso. La temperatura alcanzará un máximo de 20°C, por lo que se recomienda tomar precauciones si planea salir.

Para la noche, el pronóstico indica lluvia débil y cielo cubierto. La temperatura descenderá hasta los 15°C, manteniéndose un ambiente fresco.

Los vientos del Este se mantendrán a lo largo del día con una velocidad media de 9 km/h.

Se recomienda a la población llevar paraguas y tomar precauciones al conducir, especialmente en zonas propensas a encharcamientos.

BCT