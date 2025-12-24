"No normalicemos la violencia", llama arzobispo de Morelia en su mensaje de Navidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un llamado a la acción social en el contexto de la Navidad 2025, el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, hizo un llamamiento a la sociedad michoacana para no resignarse ante las adversidades que marcan la vida cotidiana, especialmente la violencia estructural que aqueja a la región.

A través de sus redes sociales, la máxima autoridad eclesiástica de la Arquidiócesis instó a que el nacimiento de Jesús sea una fuente de esperanza transformadora, incluso en medio de las sombras y las heridas abiertas de la sociedad.

El arzobispo Garfias Merlos centró su homilía navideña en el contraste que vive la sociedad actual, donde coexisten la alegría de la celebración con el miedo, el cansancio y la incertidumbre que generan los problemas sociales y de seguridad. Subrayó que el misterio de la Encarnación, con Dios naciendo en la fragilidad de un niño en un pesebre, es la clave para entender que ninguna realidad humana está perdida si Él está presente. Precisamente en los momentos más difíciles es donde la luz divina se manifiesta con mayor fuerza.

En este sentido, el mensaje se tornó profético al abordar la problemática de la inseguridad y el dolor social. El arzobispo recordó que el anuncio de la Navidad fue dado primero a los pastores, hombres sencillos y marginados, dejando claro que el Reino de Dios comienza desde abajo, dirigido especialmente a los últimos y a las víctimas. Es a ellos, a los enfermos, a los migrantes y a quienes se sienten olvidados, a quienes Dios les dice que no están solos y que su dolor no es invisible.