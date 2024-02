No modificará padrones Bien Común durante proceso electoral

Destacó que todos los programas están anunciados desde el año pasado y que se está terminando de hacer los padrones de beneficiarios en este mismo mes pasarán a las diferentes comisiones y quedarán autorizados, "entonces casi no tendremos modificación de beneficiarios y esto se hará antes del proceso electoral".

Lo otro es el decálogo que firmarán en próximos días junto con el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, en donde se les obliga (a funcionarios y trabajadores) a cumplir con todas las leyes, a transparentar completamente los recursos, a no tener ningún tipo de evento y principalmente que los apoyos no tengan un sesgo o algún alguna preferencia por simplemente por alguna religión, partido político, o preferencia electoral.

Asimismo, aseguró que trabajan "siempre respetando la ley, pero creo que lo principal es que nuestros reglamentos ahora ya ahora sí ya quedaron actualizados estamos a la espera de la publicación em el Diario Oficial del Estado, pero por parte del Ayuntamiento se cumplió con nuestra parte en tenerlos actualizados y completamente transparentes".

Añadió que el Código Electoral les pide es que "no tengamos modificaciones en los padrones electorales sin motivo alguno, que no que no tengamos eventos pues masivos en las entregas"; mientras aseguró que ellos tienen la capacidad de entregar directamente en la vivienda el beneficiario tenemos esa capacidad de ir directamente a las casas.

rmr