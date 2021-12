No he recibido ninguna notificación o llamada de Conapred: Arzobispo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que se diera a conocer que el pasado 16 de diciembre se presentó una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) por sus declaraciones sobre la despenalización del aborto, el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlosz aseguró que no ha recibido ninguna notificación o llamada de dicha institución para rendir cuentas sobre sus palabras sobre el tema.

En conferencia de prensa, el clérigo aclaró que como iglesia la postura será en defensa de la vida y que incluso el tema se ha vuelto ya hasta personal por parte de algunos grupos que están a favor del aborto.

"Es un tema que va convirtiéndose personal, yo no tengo nada en contra de este grupo que me está acusando, lo único que he dicho que como iglesia, como institución, es que la iglesia desaprueba el aborto, seguiré diciendo que el aborto no es un camino válido, seguiremos defendiendo la vida", sostuvo.