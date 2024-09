No hay visos de desfogue de presa de Cointzio: OOAPAS

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS), Adolfo Torres Ramírez, aseguró que los drenes "están muy trabajados, están limpios y especialmente todo el río (Grande), a pesar de las lluvias tan fuertes no se ha desbordado en ningún momento".

Mientras que la presa de Cointzio, no planea desfogarse en estos momentos, pero en caso de hacerse, "se desfogaría cuando no haya lluvia para que el nivel del río Grande esté bajo, y que el caudal pueda contener la lluvia que cae normalmente en la ciudad".

Por otra parte, refirió que la presa también surte zonas para uso agrícola por lo que naturalmente siempre suministra agua para riego por lo que tiene una salida de agua, "siempre ayuda lo que se usa tanto para el consumo de la ciudad como para uso agrícola".

Afirmó que se reunió con autoridades de federales y estatales, y que el director local en Michoacán de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Jesús Camacho Pérez, informó que la capacidad de la presa de Cointzio se encuentra alrededor del 90%, y que por el momento no existe ningún riesgo de que se tenga que desfogar.

"Dicho por Conagua no hay preocupación de que se tenga que desfogar, me da gusto que estuviera presente el gobierno del estado porque ya quedó aclarado entre todos que no (es necesario)", dijo.

"Estamos cercanos a terminar la temporada de lluvias, cada vez se irán haciendo más paulatinas; hasta lo platicado ayer (23 de septiembre) por el momento no se necesitaría desfogar (pero) en caso de ser necesario, los desfogues serán muy controlados, tendrán que ir haciéndose muy poco a poco, pero ahora se estará trabajando en mucha coordinación para no dañar a la población", agregó.

En tanto refirió que el "pequeño" desbordamiento que hubo el martes en la Isaac Arriaga se contuvo con bordes reforzados en el río Grande para evitar una afectación mayor, y sirve como ejercicio para cuando se tenga que desfogar la presa.

rmr