"No hay de qué preocuparse": Alfonso Martínez tras solicitud de juicio político

La denuncia fue suscrita por Jaime Mejía, mandatario jurídico de la Constructora de Imagen Exterior, S.A. de C.V., presuntamente por incumplir con una suspensión definitiva dictada por el juez séptimo de distrito.

Sin embargo, el mandatario municipal afirmó se trata de un asunto de un particular "de una persona que ha abusado de la ciudad y quiere seguir saliéndose con la suya con este tipo de artimañas políticas o leguleyas".

"No sé si es un tema que pueda hacer público yo, pero lo que sí les puedo decir es que no hay nada de qué preocuparse, no va a tener ninguna repercusión ni va a prosperar", apuntó Martínez Alcázar.

Finalmente, declaró que en cuanto tenga claridad con los abogados emitirá más detalles al respecto.

"Hicieron cascadas de funcionarios y sí estoy en esa lista, me incluye, pero insisto, es un tema 'leguleyo'", concluyó.

