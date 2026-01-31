No hay barreras para el talento: llega mercado incluyente a Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de visibilizar el talento de personas con discapacidad y fomentar el consumo local, este martes 3 de febrero se llevará a cabo la “Mercadita Talento sin Barreras”, a las 10:00 horas en las instalaciones de la Secretaría de Turismo estatal.
El evento fue anunciado a través de redes sociales por dependencias estatales, y se desarrollará en la sede ubicada en , en la ciudad de .
La Mercadita ofrecerá productos hechos por emprendedores y emprendedoras locales, entre ellos alimentos y repostería artesanal, artesanías, ropa, productos de cuidado personal, así como antojitos y bebidas.
Entre los artículos que se podrán encontrar destacan chocolates artesanales, tortas veganas, obras de arte, sudaderas con Lengua de Señas Mexicana, jabones naturales, y más.
El evento forma parte de la campaña “Apoya lo hecho con el corazón”, impulsada por el gobierno de Michoacán para fortalecer la economía social y apoyar a sectores tradicionalmente excluidos.
