No hay barreras para el talento: llega mercado incluyente a Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de visibilizar el talento de personas con discapacidad y fomentar el consumo local, este martes 3 de febrero se llevará a cabo la “Mercadita Talento sin Barreras”, a las 10:00 horas en las instalaciones de la Secretaría de Turismo estatal.

El evento fue anunciado a través de redes sociales por dependencias estatales, y se desarrollará en la sede ubicada en avenida Tata Vasco No. 80, colonia Vasco de Quiroga , en la ciudad de Morelia .