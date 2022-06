No hay adeudos con constructoras de distribuidores viales en Morelia: SCOP

Enfatizó que por este nuevo convenio de más de 95 millones de pesos para concluir la obra el 30 de julio no se les dio el anticipo del 50 por ciento que iba en el contrato original, porque presentan volúmenes que no ejecutaron.

“No podía darles el anticipo, primero tenían que regular esa parte, que es muy importante y representa una fuerte cantidad”, explicó.

Ante esta situación, indicó que en este momento, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, el 155 y 157 de su reglamento, la empresa ya cayó en un atraso del avance físico de aproximadamente del 21.41 por ciento, por lo que ya se les notificó sobre la rescisión del contrato, se les hará su citatorio y se llegará a las pláticas conciliatorias.

Aclaró que esto no se podría hacer antes, porque no estaba resuelto el proyecto definitivo, había precios extraordinarios que no estaban dictaminados y el gobierno no había cumplido la ley, por lo que la actual administración tuvo que regularizarse en los tiempos, darles su prórroga y contrato, y así estar en condiciones para decirles que incumplieron.

En el caso del distribuidor de salida a Mil cumbres, detalló que el contrato con la empresa integradora Latinoamericana de Infraestructura Constructiva, S.A.P.I de C.V y Asociados es de más de 422 millones, de los cuales 372 millones de pesos son del fondo metropolitano, que aún no se agotan y 50 millones de pesos son recurso estatal, a la que se les dio un anticipo del 60 por ciento.

Recordó que cuando comenzó la actual administración, dicha obra tenía un atraso del 20 por ciento, por lo que se podría haber rescindido en ese momento, aunque se detectó que el pasado gobierno no resolvió cuestiones técnicas y de solicitudes que habían hecho en cuestiones de drenaje de agua y estructurales, que impactaron en la obra, motivos por lo que, dijo, se iniciaron los procesos para resolver y en ese tiempo aumentaron el ritmo del trabajo.

Comentó que aunque la percepción de la ciudadanía es que este distribuidor lleva más retraso, la obra tiene un atraso del 8 por ciento con la nueva programación que se dio, a la cual tenían derecho.

“No hemos hecho nada al margen de la ley, se ha dictaminado, se ha enviado a las instancias para su revisión y se ha autorizado”, sostuvo.

Indicó que mañana se tiene planeado quitar cables que van en la parte superior del viaducto y esto permitirá subir las trabes que hacen falta, para concluir el tramo de Tres Marías al Centro, pues tienen plazo al 30 de julio y están conscientes de lo que sucede en el otro distribuidor.

RYE