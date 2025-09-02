¿No hallas tu nombre en Coca-Cola? Habrá módulo para personalizar tu lata en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La campaña "Comparte una Coca-Cola" regresa a México, y esta vez los morelianos podrán personalizar su propia lata con su nombre en un punto especial dentro de la ciudad.
De acuerdo con lo publicado en su portal web, el punto de personalización estará disponible del viernes 5 al domingo 7 de septiembre en Cinépolis La Huerta.
Los asistentes podrán acudir en un horario de 12:00 a 20:00 horas para imprimir su nombre o el de alguien especial en una lata con diseño especial.
Esta iniciativa ha sido bien recibida en todo el país por permitir que las personas se conecten emocionalmente con la marca, ya sea a través de un detalle personalizado o como un recuerdo especial.
rmr