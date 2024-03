No habrá resolución de amparo hasta que informe de Conanp determine vigencia de antigua zona de veda forestal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Respecto al tema del amparo interpuesto por el Movimiento en Defensa de la Loma referente al Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Morelia (PMDU) 2022- 2041, de la antigua zona de veda forestal de Morelia de las Cañadas del Río Chiquito, la directora del Instituto Municipal de Planeación (Implan), Joanna Moreno Manzo, comunicó que “no se van a desahogar las pruebas hasta que llegue el informe que solicitó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) respecto a la vigencia de la misma".

Luego de comentar que la Conanp analiza si continúa siendo o no un Área Natural Protegida, dijo que no les han citado para desahogar pruebas, “todavía no va a haber resolución o audiencia definitiva, hasta que lleguen los informes o en su defecto se desahoguen las pruebas que el juez (Tercero de Distrito) quiere”.

Explicó que la antigua zona de veda forestal de 1936, “ni siquiera trae un mapa, si tú empiezas a leer parte de algunos puntos, por ejemplo dice de la Hacienda del Molino, que es donde está el Club Campestre desde hace unos 50 años, si sigues la descripción, no es un mapa, son puntos de referencia, decimos que ya no sigue vigente porque en 1996, hay un cambio a la Ley de Áreas Naturales Protegidas y decía que las que quisieran seguir, la Semarnat debía actualizarlas, entregar un informe a los municipios y no fue el caso”.

Por otra parte, dijo que las puertas abiertas del Implan están abiertas para cualquier ciudadano que quiera consultar alguna información, y que los integrantes del Movimiento en Defensa de la Loma no los han visitado.

RYE