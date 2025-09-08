¡No guardes el paraguas! Se prevén lluvias para Morelia este lunes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes 8 de septiembre, el clima en la capital michoacana se mantendrá con cielo mayormente nublado, temperaturas templadas y alta probabilidad de lluvia por la tarde.

De acuerdo con el pronóstico por hora, la mañana inició con temperaturas de 12 °C a las 7:00 horas y cielo medio nublado. Conforme avance el día, se espera que la temperatura aumente hasta alcanzar los 24 °C, aunque las condiciones nubladas persistirán.