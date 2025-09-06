¡No guardes el paraguas! Prevén chubascos por la tarde de este sábado en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado, la capital michoacana amaneció con bancos de niebla y una temperatura de alrededor de 18°C.

Por la tarde se prevé la presencia de chubascos acompañados de tormentas eléctricas y cielo parcialmente nuboso, con una temperatura máxima cercana a los 22°C.

Para la noche, se esperan condiciones similares, con lluvias intermitentes y temperaturas en torno a los 16°C.

A lo largo del día, se mantendrán vientos del sur con una velocidad media de 7 km/h, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones, especialmente al conducir durante la mañana y en caso de tormentas eléctricas.

