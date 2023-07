No existen números que den cuenta de la magnitud de la trata de personas en Morelia: Gaona

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Visibilizar el delito de trata permite abatir la comisión de este, es por eso que las autoridades municipales participan en diversas campañas pues “lamentablemente hay una cifra negra bastante amplia, no tenemos denunciantes de este delito”, expuso María de los Ángeles Favela Gaona, directora de Atención a Víctimas de la Policía de Morelia.

Se han atendido cuatro casos, en los que se vieron involucradas mujeres y adolescentes, algunas menores de edad, y en los que una de las víctimas era de origen colombiano. Refirió que ya hay detenidos por ello, y que no existen números que den cuenta de la magnitud del delito pero que se sabe que va en crecimiento.

Y es que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la cifra negra representa todos los “actos delictivos que no son reportados ante el Ministerio Público o que no son objeto de una averiguación previa y por tanto no figuran en ninguna estadística”.

La directora del Centro de Atención a Víctimas refirió que “el delito de trata debe ser atendido sin demora alguna, es un delito que acaba con lo más preciado del ser humano que es su dignidad, pisotea su autonomía y les roba su libertad”.

Comentó que quienes cometen el delito tienen un poder corrupto impresionante por eso ha sido muy complicado poder combatirlo, pocas personas que sufren este delito logran salir, por este motivo la policía tiene claro que urgen acciones para prevenir que niños, mujeres, adultos mayores, y población en situación vulnerable, sean víctimas del mismo.

Añadió que este delito es un hecho real y las víctimas son seres humanos los que están viviendo situaciones lacerantes “que se encuentran atrapados en un abismo profundo del que muchos no pueden salir y otros están a punto de caer si no se hace algo por atenderlo”.

Para evitarlo, se participa en acciones como la campaña Julio Azul.

Así mismo hizo un llamado imperioso a la conciencia de los ciudadanos, porque si este delito va en aumento es porque existen ciudadanos que contribuyen a él a través del consumismo en sus distintas modalidades, refirió.

Mientras, consideró que se deben redoblar esfuerzos, pues “nada es más importante que velar por la dignidad del ser humano”.

AMC