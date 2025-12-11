Morelia

“No estoy conforme”, refiere edil moreliano tras aprobación de Ley de Ingresos 2026

AHOLIBAMA ANDRADE
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la aprobación de la Ley de Ingresos para Morelia por parte del Congreso del Estado, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar aseveró que algunos rubros se llegaron a politizar, por lo cual destacó su inconformidad.

En entrevista colectiva, el edil indicó que respeta a las y los diputados, así como al Poder Legislativo. Sin embargo, señaló que observó ciertas diferencias en esta aprobación, particularmente en comparación con otros municipios.

"Con otros municipios respetaron algunas propuestas que llevaban, y nosotros, proponiendo lo mismo o menos, no nos lo aprobaron (…)" destacó
destacó

En este tenor, resaltó que, en el tema del incremento del cobro en las tarifas de ciertos servicios correspondientes al agua potable, a otros municipios se les aprobó un 9%, mientras que a Morelia se le autorizó un porcentaje menor.

Agregó que tampoco se aprobó la renta de Palacio Municipal ni la renta de servicios de la Policía Morelia para eventos privados, rubros que, desde su perspectiva, se llegaron a politizar.

"Quiero decir que no estoy conforme con los términos en que se aprobó. Sin embargo, pues con eso tendremos que hacer nuestros mejores esfuerzos, como siempre lo hemos hecho" recalcó
recalcó

Para concluir, el alcalde señaló que la administración continuará trabajando para dar óptimos resultados en 2026, y destacó que el municipio ha sido uno de los más vigilados, aspecto que, dijo, los obliga a “ser mejores”.

Cabe resaltar que fue el día de ayer cuando el Congreso de Michoacán aprobó el Presupuesto de Ingresos del municipio de Morelia para el ejercicio fiscal 2026, por más de 5 mil 22 millones de pesos.

