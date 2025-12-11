“No estoy conforme”, refiere edil moreliano tras aprobación de Ley de Ingresos 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la aprobación de la Ley de Ingresos para Morelia por parte del Congreso del Estado, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar aseveró que algunos rubros se llegaron a politizar, por lo cual destacó su inconformidad.

En entrevista colectiva, el edil indicó que respeta a las y los diputados, así como al Poder Legislativo. Sin embargo, señaló que observó ciertas diferencias en esta aprobación, particularmente en comparación con otros municipios.