¡No es tarde! Conoce estas opciones para pasar el día con papá en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿Llegó el Día del Padre y todavía no tienes planes?, no te preocupen porque en Morelia hay varias actividades y no es tan tarde para prepararse y salir a disfrutar de un domingo agradable.

Te recordamos que este fin de semana se lleva a cabo la 4ta edición del Mercadito Rural, donde comerciantes, productores y artesanos exponen a la venta sus productos en la calzada de Fray Antonio de San Miguel, donde se realizará el Floreo de Reata y Caballo Bailador, una actividad que no te puedes perder a las 15:00 horas.

En el mismo evento te puedes tomar una foto con el “Poni Bailador”, puedes pintar una figura de barro. Y ya que estás en ese sitio, si quieres comer algo delicioso está el Callejón del Romance, que tiene algunos negocios de comida.

Otra opción es ir al Museo del Dulce Calle Real donde encontrarás delicias culinarias como dulces elaborados en la época prehispánica, en la colonia y en la actualidad.

También puedes hacer un pícnic en el Bosque Cuauhtémoc y disfrutar del aire fresco y rodearte de árboles. Otro sitio que también tiene árboles es la Plaza de Armas, a un lado de Catedral, que, por cierto, está rodeada de comercios y restaurantes que ofrecen una deliciosa gastronomía michoacana.

Por último, puedes dar una vuelta por la Casa de las Artesanías, ubicada en el Antiguo Convento de San Francisco, donde encontrarás un sinfín de piezas artesanales.

Recuerda que el Centro Histórico de Morelia está rodeado de diversos sitios que dan cuenta de la historia de la ciudad, por ejemplo, el Acueducto, la Casa Natal de Morelos, la Casa de la Cultura y muchos muses a los que puedes asistir en familia y pasar un día increíble.

