No es solo la Falla de San Andrés: Morelia tiene sus propios riesgos sísmicos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El centro de México presenta una dinámica geológica compleja donde coexisten procesos tectónicos activos, que pueden causar terremotos y fenómenos de subsidencia por sobreexplotación de acuíferos, los cuales ocasionan hundimiento y grietas en el suelo de las ciudades. En esta región, particularmente en la región de Morelia, las estructuras geológicas presentan claves tanto para comprender la evolución del territorio, como para evaluar los peligros que afectan a la población y a las infraestructuras.

Distinguir entre el fallamiento relacionado con deformaciones tectónicas y el relacionado con hundimientos diferenciales es esencial para evaluar correctamente los peligros y gestionar el riesgo, especialmente en la planeación urbana. Aunque ambos procesos pueden causar grietas y daños en las construcciones, ocurren a velocidades distintas, afectan zonas diferentes y tienen orígenes y consecuencias que no son iguales. Por ello, un grupo de investigadores del Instituto de Geofísica Unidad Michoacán (campus Morelia), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto de Geociencias de la UNAM y del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), conformado por los investigadores Jélime C. Aray Castellano, Pierre Lacan, Isabel Israde Alcántara, Jesús M. Ávila García, Adrián Jiménez Haro, M. Gabriela Gómez Vasconcelos, Diana Soria Caballero y Denis R. Avellán, se ha dado a la tarea de investigar las posibles causas y los comportamientos de los hundimientos en zonas de Morelia.

Los expertos definen la tectónica de placas como el movimiento natural de grandes bloques de la corteza terrestre, los cuales pueden generar sismos cuando se acomodan o colisionan entre sí. En cambio, la subsidencia es un proceso generado por las actividades humanas. Sucede cuando se extrae más agua del subsuelo de lo que el manto freático puede recuperar, lo que genera vacíos que se compactan. Esto provoca que el terreno, generalmente en zonas formadas por antiguos sedimentos de ríos y lagos, se hunda gradualmente y aparezcan grietas en el suelo y en las construcciones.

Las fallas tectónicas se mueven de manera lenta (del orden de mm/año), por lo que solo producen un movimiento rápido de la superficie del suelo cada cientos o miles de años. En contraste, la subsidencia avanza de forma continua y mucho más rápida (del orden de cm/año) durante las décadas en que se bombea agua del subsuelo. En la capital michoacana, la subsidencia por extracción de agua subterránea es casi constante desde la década de 1980, mientras que la actividad tectónica es baja, a escala histórica.

El grupo de científicos realiza un estudio multidisciplinario que integra métodos geofísicos que permiten tener una imagen del subsuelo sin necesidad de excavar (radar de penetración terrestre-GPR, tomografía de refracción sísmica-TRS, tomografía de resistividad eléctrica- TRE), análisis morfológico y paleosismología, con el objetivo de contribuir al entendimiento de las rupturas presentes en el suelo de la ciudad de Morelia.