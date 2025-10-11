Morelia

No es el Live Action de COCO, indica director de “En la quietud de la noche”

No es el Live Action de COCO, indica director de “En la quietud de la noche”
CORTESÍA
MiMorelia.com
Publicado

Por: César Hernández

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este próximo 15 de octubre se estrenará el cortometraje “En la quietud de la noche” dentro del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), proyecto protagonizado por Yalitza Aparicio, Jesús Ochoa, Memo Villegas y Leonardo Najar.

La cinta tiene temática del Día de Muertos y la forma en la que se desenvuelve ha dado pie a pensar que se trata del live action de la película COCO.

CORTESÍA

El propio director y productor, Aristides Mantilla, refirió que “En la quietud de la noche” no se trata de una copia de la animación de Disney, ya que las tradiciones familiares se representan tal y como se viven en México.

El realizador espera que el cortometraje se difunda en centros culturales y escuelas, debido a que contiene un gran mensaje de valores sociales.

Te puede interesar:
En la quietud de la noche, protagonizada por Yalitza Aparicio, se estrenará en el FICM 2025
No es el Live Action de COCO, indica director de “En la quietud de la noche”

BCT

Morelia
En la quietud de la noche
No es el Live Action de COCO

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com