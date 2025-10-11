No es el Live Action de COCO, indica director de “En la quietud de la noche”

Por: César Hernández
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este próximo 15 de octubre se estrenará el cortometraje “En la quietud de la noche” dentro del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), proyecto protagonizado por Yalitza Aparicio, Jesús Ochoa, Memo Villegas y Leonardo Najar.
La cinta tiene temática del Día de Muertos y la forma en la que se desenvuelve ha dado pie a pensar que se trata del live action de la película COCO.
El propio director y productor, Aristides Mantilla, refirió que “En la quietud de la noche” no se trata de una copia de la animación de Disney, ya que las tradiciones familiares se representan tal y como se viven en México.
El realizador espera que el cortometraje se difunda en centros culturales y escuelas, debido a que contiene un gran mensaje de valores sociales.
BCT