No es el Live Action de COCO, indica director de “En la quietud de la noche”

Por: César Hernández

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este próximo 15 de octubre se estrenará el cortometraje “En la quietud de la noche” dentro del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), proyecto protagonizado por Yalitza Aparicio, Jesús Ochoa, Memo Villegas y Leonardo Najar.

La cinta tiene temática del Día de Muertos y la forma en la que se desenvuelve ha dado pie a pensar que se trata del live action de la película COCO.