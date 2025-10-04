‘No es animalito de nosotros’: Zoo de Morelia aclara caso de martucha electrocutada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades del Zoológico de Morelia aclararon que no tienen bajo su resguardo a ninguna martucha, esto luego de que circulara en redes sociales y algunos medios la versión de que un ejemplar de esta especie se había escapado del parque y sufrido una descarga eléctrica.

Personal del zoológico explicó que no tienen registros de ingreso ni resguardo de una martucha, "no es animalito de nosotros, no se escapó nada”, aseguraron.

También desmintieron que hubieran emitido un boletín informativo sobre el hecho, como se había mencionado en algunos espacios informativos. Indicaron que los cuerpos que atendieron el caso fueron bomberos y Protección Civil, no personal del zoológico.

Finalmente, detallaron que el reporte inicial indicaba que se trataba de un “chango”, pero tras la revisión se concluyó que se trataba de una martucha perteneciente a un particular, sin vínculo con el zoológico ni custodia oficial en sus instalaciones.

