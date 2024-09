No cederemos ante los chantajes de comerciantes irregulares: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, aseguró que su administración no cederá ante los chantajes de grupos que rechazan el orden y se oponen a las normativas vigentes en la ciudad. Esto, tras el amago de algunos comerciantes que no contaban con permisos para operar y que protestaron ante las autoridades morelianas tras no ser permitido su acceso al primer cuadro de la ciudad durante el desarrollo de la verbena popular del 15 de septiembre.

Los oferentes amenazaron con hacer explotar un cilindro de gas si no se les permitía vender sus productos, sin embargo, intervinieron inspectores de la Dirección de Mercados y Plazas, además de agentes de la Policía Morelia con la finalidad de evitar que la situación se saliera de control, logrando el retiro de los vendedores sin incidentes mayores.

En una entrevista realizada este lunes en la explanada Miguel Hidalgo, Martínez Alcázar subrayó la importancia de mantener el orden en el municipio y de hacer cumplir los reglamentos existentes, señalando que si no se hace esto con unos cuantos, los demás también van a querer ser excepción, afirmó. El edil destacó también que, su administración prioriza el diálogo y el acercamiento, pero actuará con firmeza para garantizar que se respeten las normas.