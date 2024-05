No cede: continúa mala calidad del aire en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la capital michoacana prevalece una mala calidad de aire por segundo día consecutivo de esta semana y se deben evitar las actividades físicas al aire libre, esto de acuerdo con la información del Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire (Sinaica), publicada en su portal web oficial.

Al consultar la página oficial esta mañana, ya que se actualiza cada hora, en la estación de monitoreo ubicada en el Centro Histórico de la capital de Michoacán se reportó que el aire tiene un grado de contaminación que implica un riesgo alto para la población, es decir, está dentro de la alerta color naranja.

Por ello, en el mismo portal web se recomienda a los grupos sensibles o que padezcan alguna enfermedad pulmonar evitar las actividades físicas, tanto moderadas como vigorosas, al aire libre, es decir, no bailar, no hacer deporte con niños, no caminar rápido, no pasear animales domésticos, no hacer jardinería y no mover cargas menores de 20 años.

La propia Sinaica en el portal web aconseja a la población en general a reducir las actividades físicas al aire libre, que se refieren a ejercicios aeróbicos, deportes como fútbol, básquetbol o voleibol, nadar, baile aeróbico, manejar bicicleta de forma rápida, correr, o mover cargas mayores a 20 kilos.