¿No carga DiDi ni Uber? Las apps de transporte presentan fallas este miércoles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este miércoles, usuarios de plataformas de transporte como DiDi y Uber reportaron fallas generalizadas al intentar ingresar a las aplicaciones, tanto para solicitar viajes como para prestar el servicio.
A través de redes sociales, personas de distintos estados como Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes y Estado de México compartieron capturas de pantalla y mensajes señalando que las apps no cargaban, mostrando errores relacionados con la conexión a internet, a pesar de contar con buena señal o estar conectados vía WiFi.
Una usuaria escribió: “¿Saben por qué no me carga el DiDi? Me aparece que verifique mi conexión, ya lo reinstalé y nada, también lo intenté desde otro dispositivo.”
Los sitios especializados como Downdetector también reflejaron un aumento significativo en los reportes de fallos desde las 6:00 de la mañana, en especial con DiDi, donde la curva de incidencias se disparó en menos de una hora.
Hasta el momento, ninguna de las plataformas ha emitido un comunicado oficial sobre las causas de la falla, sin embargo, la afectación parece haber sido a nivel nacional, lo que ha llevado a muchos usuarios a cambiar temporalmente a alternativas disponibles.
