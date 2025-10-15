¿No carga DiDi ni Uber? Las apps de transporte presentan fallas este miércoles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este miércoles, usuarios de plataformas de transporte como DiDi y Uber reportaron fallas generalizadas al intentar ingresar a las aplicaciones, tanto para solicitar viajes como para prestar el servicio.

A través de redes sociales, personas de distintos estados como Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes y Estado de México compartieron capturas de pantalla y mensajes señalando que las apps no cargaban, mostrando errores relacionados con la conexión a internet, a pesar de contar con buena señal o estar conectados vía WiFi.