"No caigamos en provocaciones", llaman estudiantes en marcha por Carlos Manzo en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Estudiantes, principalmente de la Facultad de Derecho y otras licenciaturas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, llamaron a mantenerse como un movimiento pacífico durante la marcha por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

En este sentido, llamaron a no caer en provocaciones e identificar a cualquier persona que busque desestabilizar el movimiento.