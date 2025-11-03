"No caigamos en provocaciones", llaman estudiantes en marcha por Carlos Manzo en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Estudiantes, principalmente de la Facultad de Derecho y otras licenciaturas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, llamaron a mantenerse como un movimiento pacífico durante la marcha por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.
En este sentido, llamaron a no caer en provocaciones e identificar a cualquier persona que busque desestabilizar el movimiento.
La frase central que guiaba su llamado fue:
"La fuerza del movimiento no está en los gritos, está en la unión. No respondamos a provocaciones, que se escuche nuestra voz, no el ruido del caos. Que nadie se quede atrás, que nadie se separe, que nadie caiga en provocaciones. Cada paso que demos por la justicia no será con violencia".
El recorrido de la manifestación será por el Acueducto de Morelia, continuando por la avenida Madero hasta llegar a Palacio de Gobierno.
Asimismo, refirieron que, en caso de ver riesgo a su integridad, decidirán regresar a la facultad, pero aquellos que decidan continuar lo harán bajo su propio riesgo, advirtieron.
Otra protesta está programada para partir del monumento a Lázaro Cárdenas, también con destino al primer cuadro del Centro Histórico.
