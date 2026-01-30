¿No alcanzaste combi? UTM ofrece transporte hasta las 20:30 horas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Tecnológica de Morelia (UTM) informó a su comunidad estudiantil que el servicio de camioneta institucional continuará brindando apoyo a quienes no alcancen el transporte habitual, con horarios y puntos de descenso definidos.

De acuerdo con el aviso difundido por la propia universidad, la camioneta de la UTM esperará hasta las 20:30 horas para trasladar a los estudiantes que así lo requieran, como una medida de apoyo para facilitar su regreso.

El transporte dejará a los usuarios en dos puntos específicos de la ciudad: Salida Charo o Salida Salamanca, zonas estratégicas para la conexión con otras rutas y medios de traslado.