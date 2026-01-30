Morelia

¿No alcanzaste combi? UTM ofrece transporte hasta las 20:30 horas

¿No alcanzaste combi? UTM ofrece transporte hasta las 20:30 horas
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Tecnológica de Morelia (UTM) informó a su comunidad estudiantil que el servicio de camioneta institucional continuará brindando apoyo a quienes no alcancen el transporte habitual, con horarios y puntos de descenso definidos.

De acuerdo con el aviso difundido por la propia universidad, la camioneta de la UTM esperará hasta las 20:30 horas para trasladar a los estudiantes que así lo requieran, como una medida de apoyo para facilitar su regreso.

El transporte dejará a los usuarios en dos puntos específicos de la ciudad: Salida Charo o Salida Salamanca, zonas estratégicas para la conexión con otras rutas y medios de traslado.

La institución exhortó a las y los estudiantes a tomar previsiones, respetar los horarios establecidos y hacer uso responsable del servicio, el cual forma parte de las acciones de apoyo a la comunidad universitaria.

mrh

Transporte
UTM

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com