Niveles de ríos y drenes se encuentran estables; continúan los monitoreos: OOAPAS

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS), Adolfo Torres Ramírez, informó que tras las lluvias registradas el martes, los niveles de los afluentes y drenes de la ciudad se mantienen estables.
El director precisó que el Río Grande se encuentra al 50% de su capacidad, mientras que el Río Chiquito registra un 30%. En el caso del dren de Los Itzicuaros, detalló que se ubica en un 60%, por lo cual se mantiene con bombeo permanente.
Respecto al resto de los drenes, el director comentó que se mantienen entre un 20 y 30 por ciento de su nivel. Y añadió que el OOAPAS seguirá informando a la población sobre el tema, puesto que el personal del organismo continuará realizando el monitoreo correspondiente.
Finalmente, Torres Ramírez hizo un atento llamado a la ciudadanía a no tirar basura en la vía pública, ya que esto puede provocar que se tapen las alcantarillas, lo cual incide en que se generen encharcamientos en distintas zonas de la ciudad.
