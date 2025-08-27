Niveles de ríos y drenes se encuentran estables; continúan los monitoreos: OOAPAS

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS), Adolfo Torres Ramírez, informó que tras las lluvias registradas el martes, los niveles de los afluentes y drenes de la ciudad se mantienen estables.

El director precisó que el Río Grande se encuentra al 50% de su capacidad, mientras que el Río Chiquito registra un 30%. En el caso del dren de Los Itzicuaros, detalló que se ubica en un 60%, por lo cual se mantiene con bombeo permanente.