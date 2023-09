Nivel de presas, por debajo del 40%, aunque llueve: OOAPAS

Además “las lluvias acumuladas desde mayo a ahorita van al 40% de lo que debería ir, pero tendríamos que esperar a que se termine el mes de octubre”, añadió.

El dato de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) es que le están entrando casi 6 metros cúbicos por segundo, “vamos a esperar creemos que el mes de septiembre va a ser importante en las aportaciones y la verdad es que se cierra ya hasta la primera semana de noviembre, terminando octubre se hace la contabilidad de la presa".

También comentó que los ríos Grande y Chiquito, de Morelia, no han generado problemas pero “han estado muy cerca de desbordarse, como el jueves 31 de agosto, cuando el Dren Barajas, tuvo un ligero desbordamiento hacia el estacionamiento de la Fiscalía General del Estado (FGE), pero afortunadamente fluyó muy rápido y eso ayudó”.

Detalló que la de el pasado jueves fue una lluvia “muy puntual e intensa, tipo tromba, y en corto tiempo, sucedida en la salida a Pátzcuaro y hacia el periférico y que ya se atiende la limpieza de las calles".

Sobre la salida del agua de las alcantarillas dijo que hay zonas que no tienen el drenaje pluvial separado del drenaje sanitario.

En tanto que, no consideró necesario poner diques al borde de los ríos porque la presa no se está desfogando, y no se vaciarán sino al contrario, se guardará lo que caiga porque servirá para surtir de agua potable a la población y para riego agrícola.

Por otra parte informó que se logró que la afluente del río lleve una velocidad importante y que se continuará monitoreando para medir su capacidad.

AC