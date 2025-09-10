Nivel de los Ríos y drenes de Morelia se mantienen bajo monitoreo tras lluvias: Ooapas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras las lluvias registradas la noche del martes, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia informó que los niveles de ríos y drenes en la ciudad se mantienen bajo vigilancia permanente, sin reportarse afectaciones graves hasta el momento.

El director del Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Morelia (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, dio a conocer que el río Grande se encuentra al 50% de su capacidad, mientras que el río Chiquito registra un nivel del 35%.

Respecto a los drenes, se indicó lo siguiente:

Dren de los Itzicuaros: 60% de su capacidad, con bombeo permanente .

Dren de Mora tovar: también con bombeo permanente .

Zonas como Tres Puentes, Prados Verdes y Carlos Salazar presentan actividad intermitente, sin complicaciones mayores.

“No tuvimos mayor complicación, sin embargo, sí subieron los niveles del río durante la noche. Actualmente ya van en descenso y estamos atentos a las lluvias previstas para los próximos días”, detalló Torres Ramírez.