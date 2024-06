Niega Yankel Benítez que Ayuntamiento coordine operativos contra bares

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del Ayuntamiento moreliano, Yankel Benítez Silva, precisó que no es el gobierno municipal el que está coordinando ni encabezando los operativos realizados en antros y bares desde mediados de mayo.

Precisó que “tenemos conocimiento de que iniciaron el 16 de mayo con este tipo de operativos, (y) son seis los lugares que se han clausurado o los que ha intervenido la Fiscalía General del Estado (FGE)”, la mayoría de ellos en la zona centro y el Boulevard García de León.

Luego de hacer un llamado para que se respeten los derechos humanos durante las actuaciones de la autoridad en este tipo de intervenciones, “debemos ser muy cuidadosos de que se respeten los derechos humanos, de que no se esté avasallando a la ciudadanía, a quienes intentan divertirse en este tipo de espacios”, dijo que cuando el equipo de Inspección y Vigilancia se encuentra en la zona tiene obligación de acercarse y estar atento, pero no es el Ayuntamiento quién está interviniendo.

Mientras dijo que “en absoluto no nos ha notificado, no nos han pedido el apoyo o el acompañamiento y no se nos ha compartido información respecto al porqué están clausurando”, cuestión que consideró debería ser posible para brindar un acompañamiento “porque nosotros tenemos cierta responsabilidad en el acompañamiento del orden de la vida nocturna (…) pero desafortunadamente no ha habido esa comunicación”.

A pregunta expresa de si estos lugares contaban con licencias de funcionamiento, dijo que el bar Beer Poing no cuenta con la misma y están trabajando a través de un amparo, “seguimos en el procedimiento para llegar a una resolución final, lo que nosotros buscamos pues evidentemente es la clausura”.

Los otros bares, dijo, cuentan con algún apercibimiento por temas de Inspección y Vigilancia, pero por temas regulares, como el que en ocasiones se exceden en el horario permitido, o en el nivel de música pero son temas de carácter administrativo.

Por parte del ayuntamiento no hay clausuras, precisó, “tengo entendido que la Fiscalía ya los liberó, oficialmente no se nos ha compartido, información por lo que hemos pedido que se quiten los sellos de clausura, podrían operar si la FGE les da la liberación respectiva”.

Añadió que, “si en la Fiscalía mantiene todavía el espacio asegurado pues entonces no van a poder operar”.

Añadió que “tiene que haber coordinación, comunicación y diálogo con los empresarios del ramo, tiene que haber entendimiento y una justificación de por qué se están realizando los operativos”,

En tanto que aseguró que ellos no han detectado esta problemática y que la autoridad municipal tiene un procedimiento muy específico, se realizan desde el exterior, entran los inspectores cuando se detecta que está fuera de horario o está arriba del límite de ruido pero no es una actuación común, que realice el equipo de Inspección y Vigilancia.

Mientras aseguró que en lo que va de la Administración no hay “ninguna queja (ante el Ayuntamiento) en el sentido que se venda droga” en bares.

hrn