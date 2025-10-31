Niega Gobierno de Michoacán desabasto de gas LP en Morelia, así como de productos básicos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández, negó que haya desabasto de gas LP y productos básicos, como ha circulado en redes sociales.
Indicó que se trata de compras de pánico, por lo que pidió a la población mantener la calma y no generar caos.
Precisó que el Gobierno de Michoacán fue informado sobre la reparación de un ducto en Guanajuato, pero aseguró que no ha generado desabasto de gas LP, y que tampoco se debe a los bloqueos carreteros que persisten por parte de productores de maíz.
“Hago un llamado a la población a que se conduzca con responsabilidad. No hay desabasto del blanquillo, ni de productos básicos y tampoco de gas; nosotros estamos al pendiente de eso y no ha habido un desabasto como se especula en algunos lugares”, resaltó.
RYE-