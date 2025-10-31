Morelia

Niega Gobierno de Michoacán desabasto de gas LP en Morelia, así como de productos básicos

Hay un ducto en reparación en Guanajuato, pero no ha generado desabasto, dicen autoridades
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández, negó que haya desabasto de gas LP y productos básicos, como ha circulado en redes sociales.

Indicó que se trata de compras de pánico, por lo que pidió a la población mantener la calma y no generar caos.

Precisó que el Gobierno de Michoacán fue informado sobre la reparación de un ducto en Guanajuato, pero aseguró que no ha generado desabasto de gas LP, y que tampoco se debe a los bloqueos carreteros que persisten por parte de productores de maíz.

“Hago un llamado a la población a que se conduzca con responsabilidad. No hay desabasto del blanquillo, ni de productos básicos y tampoco de gas; nosotros estamos al pendiente de eso y no ha habido un desabasto como se especula en algunos lugares”, resaltó.

