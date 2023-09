Niega Alfonso Martínez que sea tema político denunciar abusos policiales

"No es un tema político porque en el mismo municipio, en la Policía de Morelia, hemos tenido que dar de baja elementos que no han hecho las cosas de manera correcta, por supuesto, (no por) ninguna atrocidad como las que hemos visto, pero por cosas infinitamente menores, hemos dado de baja a elementos que no han hecho lo correcto”, señaló el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.

No se trata de una confrontación con gobierno estatal, sino de que quienes laboran con un uniforme, arma y patrulla lo hagan para cuidar a los ciudadanos.

Martínez Alcázar consideró que, si se empieza a depurar los malos elementos, los demás empiezan a comportarse bien, pero si no se les sanciona y no se hace nada, “entonces van a la pesquisa o a completar su sueldo”.

Luego de referir que el reporte que tiene se refiere (a abusos) únicamente de Guardia Civil, dijo que le preguntará a la ciudadanía “si levantamos la voz o nos quedamos callados para no confrontar, no es una confrontación es un levantar la voz a nombre de todos los ciudadanos que todos los días me buscan por distintos medios y me buscan para decirles lo que les pasó”.

El alcalde, agregó, que a pesar de la detención de elementos por presuntamente asaltar a un joven y atropellarlo, se presentó una situación similar, el viernes en la noche, “esto evidencia que hay más elementos” realizando prácticas en contra de los ciudadanos.

En tanto que confirmó que le ha pedido al comisionado para la Seguridad y Justicia Cívica de Morelia, Alejandro González Cussi, que separe las denuncias que tienen que ver con algún tipo de abuso policial con el objetivo de entregarlas al gobierno estatal, y éste tenga elementos para tomar decisiones y depure sus corporaciones.

Aseguró que conoció a una persona que trabaja en la Guardia Civil que le aseguró que son elementos de tres patrullas las que se dedican a asaltar a los ciudadanos y recordó que ya entregó denuncias al gobernador y se hará entrega de otro paquete.