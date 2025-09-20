Niebla ligera al amanecer y posibilidad de lluvia este sábado en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado, la ciudad de Morelia amaneció con bancos de niebla y una temperatura cercana a los 17°C. Durante la tarde se prevé la presencia de lluvias débiles, acompañadas de cielo parcialmente nublado, con una máxima de 23°C.

Por la noche, se espera cielo con nubes y claros, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 17°C.

A lo largo del día, se presentarán vientos del Norte con una velocidad promedio de 12 km/h.

Ante estas condiciones, se sugiere a la población mantenerse informada sobre el estado del tiempo y vestir con ropa ligera pero considerar llevar una prenda impermeable en caso de salir por la tarde.

BCT