Morelia

Niebla ligera al amanecer y posibilidad de lluvia este sábado en Morelia

Niebla ligera al amanecer y posibilidad de lluvia este sábado en Morelia
MIMORELIA.COM
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado, la ciudad de Morelia amaneció con bancos de niebla y una temperatura cercana a los 17°C. Durante la tarde se prevé la presencia de lluvias débiles, acompañadas de cielo parcialmente nublado, con una máxima de 23°C.

Por la noche, se espera cielo con nubes y claros, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 17°C.

A lo largo del día, se presentarán vientos del Norte con una velocidad promedio de 12 km/h.

Ante estas condiciones, se sugiere a la población mantenerse informada sobre el estado del tiempo y vestir con ropa ligera pero considerar llevar una prenda impermeable en caso de salir por la tarde.

BCT

Morelia
posibilidad de lluvia
grid
niebla

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com