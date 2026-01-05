¡Ni un alfiler más! Abarrotan Reyes Magos “El Audi”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las compras de última hora han abarrotado “El Audi” y sus alrededores. Las Reinas Magas y los Reyes Magos buscan cumplir con la cartita que han dejado las niñas y los niños debajo del árbol de Navidad, o que este día lanzaron al aire en un globo.
Las bolsas negras jumbo han sido el mejor empaque para muchos juguetes; precios desde los 10 pesos hasta superando los dos mil, es lo que han encontrado los Reyes Magos este día.
Bicicletas, patines, muñecas, carritos, tablets, aguinaldos y demás juguetes y regalos es lo que se encuentra en este lugar, donde los Reyes Magos, tras concluir con su jornada laboral, acuden a buscar las compras de último momento, ese detalle que llenará de ilusión a las y los niños la mañana de este 06 de enero, Día de Reyes.
Margarita Mendoza ya recorrió todo “El Audi” en la búsqueda de una muñeca de las K-Pop, tener el mejor precio antes de hacer la compra es su objetivo. Contó que es el último Reyes Magos que recibirá su niña, por lo que cumplirá con su ilusión de tener una muñeca.
Ramiro Solórzano también se encuentra apoyando a los Reyes Magos para que su pequeño de siete años pueda tener la bicicleta que tanto ha pedido.
Lorena con el micro atrae a los clientes al puesto; sus hermanos muestran los productos y juguetes que tienen en venta y hasta hacen descuentos atractivos a la gente para que concreten su compra.
Todavía quedan unas horas para que los Reyes Magos cumplan con el trabajo este 06 de enero; llevar alegría y que se mantenga viva la ilusión es sustancial en este Día de Reyes.
BCT