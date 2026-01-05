¡Ni un alfiler más! Abarrotan Reyes Magos “El Audi”

Bicicletas, patines, muñecas, carritos, tablets, aguinaldos y demás juguetes y regalos es lo que se encuentra en este lugar, donde los Reyes Magos, tras concluir con su jornada laboral, acuden a buscar las compras de último momento, ese detalle que llenará de ilusión a las y los niños la mañana de este 06 de enero, Día de Reyes.

Margarita Mendoza ya recorrió todo “El Audi” en la búsqueda de una muñeca de las K-Pop, tener el mejor precio antes de hacer la compra es su objetivo. Contó que es el último Reyes Magos que recibirá su niña, por lo que cumplirá con su ilusión de tener una muñeca.

Ramiro Solórzano también se encuentra apoyando a los Reyes Magos para que su pequeño de siete años pueda tener la bicicleta que tanto ha pedido.